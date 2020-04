Laboratorul de virusologie din Wuhan raspunde la acuzatiile SUA ca ar putea fi sursa noului coronavirus

Ziare.

Potrivit celor mai multi dintre oamenii de stiinta, noul coronavirus a fost probabil transmis la om de un animal. O piata din orasul Wuhan a fost acuzata ca a vandut animale salbatice vii. Dar prezenta la cativa kilometri de aceasta a Institutului de virusologie a alimentat de mai multe luni ipoteza unei scurgeri din instalatiile sale."Stim clar ce tipuri de cercetari sunt conduse la institut si modul in care sunt gestionate virusurile si probele", a adaugat directorul acestui institut care detine un laborator P4, instalatie de inalta securitate care adaposteste sursele celor mai periculoase virusuri cunoscute, precum Ebola.Prin simpla localizare a institutului de la Wuhan, "oamenii nu pot fi impiedicati sa faca asocieri", a spus el, acuzand mass-media ca "incearca in mod deliberat sa insele oamenii" cu informatii "in intregime bazate pe speculatii", fara "probe".Potrivit The Washington Post, dupa mai multe vizite la institut, ambasada SUA la Beijing a alertat in 2018 autoritatile americane cu privire la masurile de securitate aparent insuficiente dintr-un laborator care cerceta coronavirusurile provenite de la lilieci.