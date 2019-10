Lauda de sine a conducerii chineze nu miroase bine

Mostenirea nefasta a erei Mao

Cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze, Partidul Comunist subliniaza cu mandrie ca tara a devenit cea de-a doua economie a lumii. In privinta altor cifre, China e chiar pe locul 1: la rezervele de valuta, la lungimea totala a sinelor pentru trenurile de mare viteza si la numarul telefoanelor mobile care sunt folosite la ora actuala. Multe dintre aceste recorduri se explica insa prin populatia uriasa a Chinei, nu prin niste performante iesite din comun ale conducerii.Nici afirmatia Partidului Comunist Chinez ca ar fi scos milioane de oameni din saracie nu prea corespunde realitatii. De la inceputul anilor 90, sute de milioane de chinezi s-au eliberat singuri din saracie, prin zile de munca extrem de lungi cu salarii proaste, fara protectie sindicala sau juridica oferita de tribunale independente (un mediu de afaceri foarte atragator pentru concernele multinationale), imbogatind in acelasi timp elitele comuniste. In 2018, cei mai bogati 153 de asa-zisi reprezentanti ai poporului chinez aveau in total averi de aproximativ 650 de miliarde de dolari.Nu-i o noutate ca limbajul oficial al Chinei nu are nimic de-a face cu realitatea. Majoritatea chinezilor nici nu vor incerca sa gaseasca un sens logic in propozitiile lui Xi Jinping de genul: "Vom mentine necontenit socialismul cu specific chinez." Dar oricine stie ce inseamna, de fapt, declaratia: Taci si asculta de partid!Limbajul contaminat politic e o mostenire nefasta a erei lui Mao Zedong si a "Revolutiei Culturale". Dar Xi Jinping si Partidul Comunist Chinez nu pot sa renunte la ea. Xi are nevoie de Mao ca model si ajutor de orientare, nu stie sa gaseasca alte stimulente programatice. Delirul supraestimarii nationale al lui Mao, alaturi de revendicarea unei pozitii de lider global pentru China, au adus multa suferinta si au sfarsit intr-un haos total. Multi chinezi si-au spus ca asa ceva nu are voie sa se mai intample niciodata.Dar astazi, cu patru decenii mai tarziu, oficialitatile chineze se vad din nou pe drumul spre pozitia de lider mondial. Din nou se elogiaza "specificul chinez". Printre marile realizari recente din domeniul tehnologiei se numara folosirea extinsa a camerelor de supraveghere si recunoasterea faciala cu ajutorul inteligentei artificiale, cat si o baza de date nationala cu "puncte sociale", care sa indice in ce masura e demn de incredere un cetatean.Va avea succes proiectul delirant al lui Xi? Daca da, ar fi un rezultat prost pentru China si pentru intreaga lume. Dar si esecul sau ar fi inspaimantator: Cat ar dura haosul generat astfel si ce urmari globale ar avea? Poate sa existe o cale de mijloc pasnica pentru o China mai umana? Chinezii care se angajeaza pentru un astfel de proiect au putina influenta.Chiar daca Partidul Comunist Chinez tine fraiele puterii si la 70 de ani dupa proclamarea Republicii Populare Chineze, merita sa privim mai atent pozitia liderului sau. Xi Jinping trebuie sa se confrunte concomitent cu miscarea pro-democratica din Hong Kong, razboiul comercial al lui Trump, gripa porcina din cauza careia au crescut costurile vietii de zi cu zi pentru chinezi si o economie care scade incetul cu incetul. Cine detine puterea in toate domeniile va fi tras la raspundere pentru toate problemele.In traditia comunista chineza, conducatorii care au comis greseli au ajuns adesea in spatele gratiilor. Nici familiile lor nu sunt in siguranta. De pilda, sotia lui Mao a fost incarcerata dupa moartea acestuia.Cu cateva zile in urma, editorii ziarului Partidului Comunist Chinez, Quishi, au facut ceva ciudat. Ei au publicat un discurs al lui Xi Jinping din 2014, in care liderul spunea ca un sistem politic sanatos are nevoie de o schimbare de conducere ordonata. Cu patru ani mai tarziu, Xi a abolit insa limitarea perioadei mandatelor prezidentiale. Orice ar insemna publicatia recenta - daca Xi ar avea dubii legate de decizia sa de atunci, motivele nu sunt greu de ghicit.