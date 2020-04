Legatura intre grupa de sange si rezistenta la COVID-19? Cercetatorii chinezi arata concluziile

Rezistenta ar fi determinata de anticorpi

Cercetatorii au studiat distribuirea grupelor sanguine la 2.173 de pacienti infectati cu Covid-19, de la trei spitale din Wuhan si Shenzhen, si au facut o comparatie cu grupele sanguine ale persoanelor necontaminate. Ei au ajuns la concluzia ca grupa sanguina A este asociata cu un risc mai ridicat de a contracta coronavirus comparativ cu celelalte grupe, in timp ce grupa 0 este asociata riscului cel mai mic."Nu este surprinzator. In 2005, un studiu al unei echipe din Hong Kong arata ca oamenii cu grupa sanguina 0 sunt mai putin sensibili la Sars (alt coronavirus) decat alte grupe sanguine. In aceasta privinta cele doua virusuri se aseamana enorm", a explicat Jacques Le Pendu, director de cercetare la Institutul de Sanatate si Cercetare Medicala din Nantes.Le Pendu a coordonat in 2008 teza lui Patrice Guillon cu privire la rolul grupelor sanguine in transmiterea virusurilor cum este Sars.Aceasta rezistenta variabila ar fi determinata de anticorpi, aceste glicoproteine folosite de sistemul imunitar pentru detectarea si neutralizarea agentilor patogeni.O persoana cu grupa sanguina A are antigene A si dezvolta in primele luni de viata anticorpi anti-B; cele cu grupa sanguina B dezvolta anticorpi anti-A, cele cu grupa 0 dezvolta anticorpi anti-A si anti-B, iar cele cu grupa AB niciun anticorp. In Franta, 44 la suta din populatie are grupoa sanguina A, 42 la suta grupa 0, 10 la suta grupa B si 4 la suta AB.Jacques Le Pendu a precizat ca virusul poseda un sistem care poarta glicoproteinele care recunosc receptorul celulei tinta si se fixeaza de acesta. Aceste glicoproteine pentru virusul Sars din 2003 si pentru Sars-Cov-2 sunt foarte apropiate si recunosc acelasi receptor, in acest caz enzima ACE2. Grupele sanguine intervin prin faptul ca antigenele grupelor sanguine A si B s-au manifestat asupra celulelor care sunt tinta specifica a virusului. Acesta din urma va fi multiplicat de celula si va purta astfel aceeasi eticheta ca aceasta. Astfel, daca o celula infectata de virus va avea marca grupa sanguina A, virusul o va purta si el.", a adaugat Le Pendu.Astfel, persoanele cu grupa sanguina 0 sunt cumva vaccinate natural prin prezenta anticorpilor anti-A si B, cu exceptia situatiei in care sunt contaminate de o persoana cu grupa 0."Acestea nu sunt decat ipoteze care trebuie sa fie demonstrate pentru Covid-19", a mai spus cercetatorul, adaugand ca aceste date pot fi extrem de utile.Evident, acesta nu ar fi niciodata la fel de eficient ca un vaccin, dar astfel s-ar putea incetini o epidemie", a conchis Le Pendu.