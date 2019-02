Lituania se alatura tarilor care suspecteaza China de spionaj prin echipamentele Huawei: China respinge acuzatiile

Ziare.

com

Lituania s-a alaturat altor tari occidentale pentru a-si exprima ingrijorarile privind activitatile gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, relateaza AFP.Grupul a ridicat suspiciuni pentru legaturile sale stranse cu guvernul chinez care au starnit temerea ca este o unealta de spionaj international a Beijingului."Este absurd si ridicol pentru serviciile lituaniene de informatii si de securitate sa se sprijine pe presupuneri si imaginatie pentru a crea deformari nefondate", a declarat ambasada Chinei la Vilnius intr-un comunicat.Ambasada s-a declarat "socata si surprinsa" de declaratiile "total inacceptabile" ale serviciilor lituaniene de informatii, insistand asupra faptului ca "China nu reprezinta nicio amenintare pentru securitatea Lituaniei".oferind o conectivitate aproape instantanee, o vasta capacitate de transfer de date si acces la noi tehnologii.China are o prezenta economica limitata in Lituania, membra a UE si NATO , aliat fidel al Statelor Unite, dar sunt in curs discutii legate de posibile investitii chineze in portul Klaipeda, la Marea Baltica, potrivit unor responsabili locali.