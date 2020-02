Milioane de pasari risca sa moara de foame, din cauza coronavirusului

Ziare.

Inchiderea provinciilor chineze a afectat lanturile de aprovizionare, restrictiile de transport impiedicand livrarea furajelor, cum ar fi soia, la fermele de animale, potrivit analistilor si presei de stat, relateaza CNBC.Pe masura ce epidemia s-a raspandit, autoritatile chineze au inchis drumurile si autostrazile, oprind chiar si autobuzele care efectueaza curse pe distante lungi.Aprovizionarea cu soia este deficitara, potrivit companiei de servicii financiare INTL FCStone, care a adaugat ca prelungirea restrictiilor va amplifica lipsa furajelor."Acest lucru va provoca probleme grave in sectorul zootehnic. Chiar daca o fabrica isi reia productia, va dura mai mult decat de obicei sa faca livrarile, din cauza problemelor de logistica (lipsa fortei de munca, drumuri inchise, controale rutiere)", a scris recent Darin Friedrichs, analist la compania INTL FCStone, intr-o nota adresata clientilor."Cred ca in multe regiuni problema transporturilor are impact asupra productiei de pui. Ne asteptam ca productia va fi afectata nu numai in primul trimestrul, ci si in cel de-al doilea", a declarat Chenjun Pan, analist senior la Rabobank.Fermierii din Hubei, epicentrul epidemiei provocata de coronavirus, "sunt deja intr-o situatie foarte grava", a scris recent asociatia crescatorilor de pasari intr-o scrisoare adresata Asociatiei pentru Agricultura si Animale din China.Potrivit scrisorii, transporturile sunt practic paralizate. Iar majoritatea fermelor mari vor avea in curand un deficit grav de furaje, care le va afecta operatiunile.Asociatia a cerut producatorilor de furaje sa trimita 18.000 de tone de porunb si 12.000 de tone de soia in Hubei.Potrivit publicatiei chineze de stat Global Times, exista 348 de milioane de pui in Hubei, a sasea mare provincie producatoare de pasari din China.Firmele producatoare de pasari din China am mare nevoie de furaje, a scris Global Times, milioane de pui riscand sa moara de foame.Unii fermieri au redus ratiile zilnice de hrana, pentru ca furajele sa dureze mai mult.Wuhan este capitala Hubei, unde a aparut coronavirusul, la sfarsitul lunii decembrie.Criza exercita presiuni asupra producatorilor de pasari, Beijingul cerand industriei sa intensifice productia pentru a mentine aprovizionarea si preturile la un nivel stabil.Problemele au survenit pe fondul epidemiei de gripa porcina africana, care a decimat populatia de porci si a dus la cresterea puternica a preturilor carnii de porc.Potrivit Reuters, China a produs 22 de milioane de carne de pasare in 2019, cu 12% mai mult fata de anul anterior, in contextul deficitului de carne de porc.