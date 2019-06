Ministrul chinez al Apararii: Daca Washingtonul vrea sa se bata, Beijingul se va bate "pana la capat"

Ziare.

Exprimandu-se intr-un forum anual asupra securitatii in Asia, Wei Fenghe a subliniat totusi caEl a facut aceasta declaratie a doua zi dupa un discurs al secretarului american al apararii, Patrick Shanahan, care in fata aceleiasi audiente a lasat sa se inteleaga ca responsabila de seria de activitati destabilizatoare in Asia ar fi China. Seful Pentagonului i-a invitat pe aliatii Washingtonului in regiune sa-si sporeasca cheltuielile in materie de securitate., afirmand ca apara libertatea navigatiei si respectarea dreptului international.SUA sunt principalul sustinator si furnizor de arme al insulei autonome, chiar daca intre ele nu exista nicio legatura oficiala."Nicio tentativa vizand sa scindeze China nu va reusi. Orice interferenta in problema Taiwanului este sortita esecului", a spus Wei Fenghe in cursul Dialogului Shangri-La.Imbracat in uniforma militara, el a adaugat capentru a-si pune in valoare suveranitatea, amintind ca China nu exclude posibilitatea de a recurge la forta in aceasta privinta.Referindu-se la SUA, fara ca totusi sa le mentioneze explicit, reprezentantul chinez a declarat ca "unele tari din afara regiunii vin in Marea Chinei de Sud pentru a-si etala muschii in numele libertatii navigatiei".Wei Fenghe a evocat intre altele tensiunile comerciale intre SUA si China, alimentate de cresterea taxelor vamale decisa la inceputul lunii mai de catre presedintele american Donald Trump si careia guvernul chinez i-a raspuns prin masuri similare.Daca Washingtonul vrea sa se bata, a spus el, Beijingul se va bate "pana la capat". Daca Washingtonul cauta in schimb dialogul, usa va fi intotdeauna deschisa, a adaugat ministrul chinez al apararii.