Niciun nou deces in China pentru prima oara de la debutul epidemiei

De la primul deces inregistrat pe 11 ianuarie, 3.331 de chinezi si-au pierdut viata in urma imbolnavirii cu COVID-19, transmite AFP.China continentala a raportat, marti, o scadere a numarului de cazuri importate de imbolnavire cu noul coronavirus, dupa adoptarea masurilor de inchidere a frontierelor pentru aproape toti cetatenii straini si de crestere a vigilentei in cazurile de infectare a persoanelor care nu manifesta simptome, dar care pot transmite virusul, potrivit Reuters.Numarul total al infectarilor importate a ajuns la 983. Pana luni, 1.033 de pacienti asimptomatici se aflau sub observatie medicala.Zborurile internationale au fost reduse la aproximativ 3.000 pe zi, de la zecile de mii care aveau loc inaintea lunii aprilie.Tot din aprilie, s-a inceput testarea tuturor calatorilor zborurilor internationale.Numarul cazurilor confirmate oficial, luni, in China continentala a ajuns la 81.740. Un total de 32 de noi cazuri confirmate s-au inregistrat luni, in scadere cu sapte fata de duminica, conform datelor furnizate de Comisia Nationala de Sanatate.Masurile de izolare instituite in Wuhan pe 23 ianuarie urmeaza sa fie ridicate miercuri, persoanele cu o stare de sanatate buna urmand sa fie, in principiu, autorizate sa paraseasca metropola de 11 milioane de locuitori.