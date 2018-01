Ninsori puternice in China: Mii de persoane evacuate, sute de zboruri anulate

Ziare.

com

In total 4.316 persoane au fost evacuate in provincia Anhui, din estul Chinei, dupa ce casele lor au fost avariate de o furtuna de zapada, care a afectat in mai mica masura aproximativ jumatate de milion de persoane, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.Guvernul a trimis echipe de salvare pentru repararea liniilor electrice si curatarea zapezii si a ghetii de pe sosele, in timp ce autoritatile locale au pus la dispozitie centre de adapost, alimente si haine pentru cei afectati.Pe aeroportul international Huanghua din Changsha, capitala provinciei centrale Hunan, toate zborurile de plecare si sosire au fost suspendate duminica avand in vedere ca pista era acoperita cu un strat de 2 cm de gheata.In provincia Jiangsu (estul tarii) peste 10.000 de linii de autobuze de lunga distanta au fost anulate.La sfarsitul saptamanii ninsorile au afectat si metropole precum Shanghai, unde de obicei nu ninge si unde s-a inregistrat cea mai mare cadere de zapada din ultimii cinci ani.Conditiile meteo au facut ca zeci de zboruri de pe cele doua aeroporturi ale orasului sa fie anulate sau intarziate.Potrivit Centrului Meteorologic National, este vorba de cea mai abundenta cadere de zapada din aceasta iarna.Citeste si Furtuna istorica de zapada in Japonia. N-a mai fost asa frig de 48 de ani (Foto&Video)