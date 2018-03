Ninsorile de la Beijing au pus capat celei mai mari secete din ultimii 47 de ani

Ziare.

com

Precipitatiile, deosebit de abundente la mijlocul zilei de sambata, au inregistrat 0,3 milimetri in capitala, desi in zonele din afara orasului, precum in districtul Yanqing, au ajuns sa masoare 2,8 milimetri, relateaza sambata EFE.Pana acum, cea mai mare perioada fara precipitatii in capitala chineza era de 114 zile, inregistrata intre octombrie 1970 si februarie 1971.Ninsorile au coincis cu o zi importanta din punct de vedere politic, marcata sambata de realegerea Adunarii Nationale Populare a lui Xi Jinping ca presedinte al Chinei, pentru al doilea mandat de cinci ani.In mod traditional, autoritatile dispun inchiderea caldurii in centralele din zonele rezidentiale la 15 martie, insa anul acesta s-a decis prelungirea furnizarii agentului termic cu inca cinci zile, pana la 20 martie.