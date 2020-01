Nou bilant al coronavirusului: Creste numarul mortilor si al celor infectati

Ziare.

Numarul persoanelor infectate a ajuns la 2.744 si 30.000 de oameni sunt sub observatie, noteaza Bloomberg. In acest timp, Franta si SUA se pregatesc sa isi evacueze cetatenii din zona in care a izbucnit epidemia. Iata si harta pe care poate fi urmarita raspandirea virusului ucigas din China Premierul chinez, Li Keqiang, a mers luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus pentru a observa care este situatia.De asemenea, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a anuntat ca merge in China. El a anuntat pe Twitter ca merge la Beijing pentru se intalni cu guvernul si cu specialisti din domeniul sanatatii cu privire la masurile pentru combaterea epidemiei de coronavirus.A.G.