Nou bilant al coronavirusului: Creste numarul mortilor si al persoanelor infectate. Primul deces in Shanghai. Xi Jinping spune ca "situatia este grava"

Virusul, despre care se crede a aparut in piata de fructe de mare din Wuhan, din centrul Chinei, unde marfa era vanduta ilegal, s-a raspandit in orasele chinezest, inclusiv in Beijing si Shanghai, dar si in SUA, Tailanda, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Franta si Canada, noteaza Reuters, citat de News.ro.China a confirmat duminica 1.975 de cazuri de pacienti infectati cu coronavirus, iar bilantul deceselor a ajuns la 56. Peste 11 milioane de persoane sunt vizate de restrictii privind circulatie.A fost inregistrat un deces cauzat de coronavirus si la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima in metropola financiara a tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres. Victima este un barbat in varsta de 88 de ani care avea probleme de sanatate, a precizat guvernul intr-un comunicat, adaugand ca pana acum au fost confirmate 40 de cazuri de infectii in oras.Sambata, Canada a declarat primul caz pentru care exista suspiciune de infectare cu coronavirus la un barbat in jur de 50 de ani care s-a intors de la Wuhan. Barbatul a ajuns la Toronto in 22 ianuarie si a fost internat in spital a doua zi dupa ce a manifestat simptomele unei afectiuni respiratorii.Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul unei reuniuni a Biroului Politic Permanent al Partidului Comunist, ca "situatia este grava" in China, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.China a anuntat ca restrictiile privind transportul vor fi aplicate in continuare. Cu toate acestea, liderul chinez a transmis ca este optimist in ceea ce priveste inlaturarea virusului. "Sunt sigur ca suntem in stare sa castigam aceasta batalie si sa infrangem epidemie prin prevenire si control", a declarat Xi Jinping."Avand in vedere situatia grava si raspandirea accelerata a infectiei cu coronavirus, trebuie sa consolidam conducerea centralizata si unificata a partidului central", a adaugat acesta.Liderul chinez a cerut intensificarea eforturilor de a asigura medicamente si alte resurse. Autoritatile in domeniul sanatatii din intreaga lume fac eforturi pentru a preveni o epidemie.Duminica, Departamentul de Stat american a anuntat ca isi va repatria personalul de la consulatul din Wuhan si ca va oferi un numar limitat de locuri persoanelor private intr-un zbor charter cu destinatia San Francisco, programat in 28 ianuarie.