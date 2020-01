Nou bilant al deceselor cauzate de virusul din China

Ziare.

Astfel, cel putin 17 persoane au murit, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii , au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN.Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri dupa-amiaza ca numarul deceselor provocate de coronavirusul "2019-nCoV" a ajuns la 17. In total, au fost inregistrate aproximativ 500 de cazuri.Bilantul precedent era de noua morti.Peste 2.200 de persoane au fost plasate in carantina, iar dintre acestea 765 au fost deja scoase de sub observatie, intrucat nu au prezentat simptome ale infectiei, a anuntat Li Bin, vicepresedintele Comisiei Nationale de Sanatate. Oficialul a adaugat ca exista indicii potrivit carora virusul se transmite pe cale aeriana.