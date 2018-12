Noua etapa in razboiul comercial cu America: China interzice vanzarea mai multor modele de iPhone

Ziare.

Decizia a venit dupa ce o instanta din Fuzhou a decis ca Apple incalca doua brevete ale Qualcomm, o companie americana ca produce microcipuri. Modelele exceptate de la interdictie sunt iPhone XS, iPhone XS Plus si iPhone XR, care nu erau inca disponibile in China in momentul in care Qualcomm a intentat procesul, anunta CNN.Brevetele in cauza permit utilizatorilor sa editeze si sa schimbe marimea pozelor pe telefon si sa gestioneze aplicatiile folosindu-se de touchscreen, conform Qualcomm.Decizia a fost anuntata public luni, insa a fost implementata incepand cu saptamana trecuta. Cu toate acestea, Apple a anuntat ca toate modelele de iPhone raman disponibile in China."Daca Apple incalca interdictia, Qualcomm va cauta impunerea ordinelor prin tribunalele care fac parte din sistemul de tribunale al Chinei", a precizat Don Rosenberg, consilierul general al Qualcomm, intr-un comunicat.Apple a acuzat Qualcomm ca isi asuma un brevet care a fost deja invalidat de tribunalele internationale si alte brevete pe care nu le-a folosit niciodata. Apple a informat ca va raspunde printr-o actiune in instanta."Eforturile Qualcomm de a ne interzice produsele este inca o miscare disperata din partea unei companii care este investigata pentru practici ilegale de autoritatile de reglementare din intreaga lume", a informat Apple.Apple a precizat a depus o cerere pentru ca tribunalul sa reconsidere decizia.Qualcomm a salutat decizia, precizand ca Apple ii datoreaza bani pentru ca i-a folosit tehnologia."Punem pret pe relatiile noastre cu clientii si rar recurgem la tribunal pentru ajutor, insa credem in nevoia de a proteja drepturile de proprietate intelectuala", a declarat Don Rosenberg. "Apple continua sa beneficieze de proprietatea noastra intelectuala fara sa ne plateasca", a adaugat el.Actiunile Qualcomm au crescut cu 2% ca urmare a deciziei, dar si actiunile Apple au crescut cu 1% la sfarsitul zilei de tranzactionare.China si SUA sunt implicate intr-un razboi comercial iar tehnologia se afla in centrul disputei dintre cele doua tari. La cateva zile dupa ce presedintele american, Donald Trump si presedintele chinez, Xi Jinping, au ajuns la un acord privind un armistitiu de 90 de zile, Canada a anuntat ca a retinut-o pe Meng Wanzhou, sefa operatiunilor financiare la Huawei, cea mai mare companie chineza de telecomunicatii, existand posibilitatea ca ea sa fie extradata in SUA.Daca Beijing-ul si Washington-ul nu ajung la un acord in cele 90 de zile, Trump a amenintat ca va impune taxe pentru toate exporturile Chinei in SUA care nu sunt deja vizate de tarife.