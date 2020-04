Numarul mortilor anuntati in Wuhan a crescut cu 50% peste noapte

Ziare.

Numarul persoanelor care au decedat din cauza acestui virus a crescut cu aproximativ 50% peste noapte, remarca The Guardian Astfel, cel mai nou bilant anunta 3.869 de morti in Wuhan, fata de ultimul care era de 2.579.Autoritatile din China explica aceasta crestere spunand ca in noile date au fost incluse si persoanele care nu au ajuns la spital, fiind raportate tarziu sau gresit.De asemenea, chinezii au sustinut ca a fost dificil sa coreleze toate datele, avand in vedere ca au existat cazuri gestionate de spitale private, temporare sau alte institutii medicale.Pe de alta parte, amintim ca autoritatile din China au fost acuzate ca au ascuns, pentru mult timp, ce s-ar fi intamplat cu adevarat in focarul de la Wuhan In acest moment, viata in Wuhan a revenit in mare masura la normal, iar oamenii incearca sa se readapteze dupa ce multe restrictii au fost ridicate.C.S.