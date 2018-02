"O autostrada cu opt benzi din China s-a prabusit (Video)"

Ziare.

Tragedia s-a petrecut din cauza ca pe sub autostrada se sapa un tunel pentru metrou. In urma infiltratiilor din ultimele zile, tunelul s-a umplut cu apa si peretii au cedat, ceea ce a dus la surparea autostrazii, informeaza Daily Mail Autoritatile locale au declarat ca noua muncitori au fost salvati si ca starea lor de sanatate este stabila.Accidentele de munca sunt destul de frecvente in China din cauza ca normele de siguranta sunt prost aplicate ori lipsesc cu desavarsire. Cifrele oficiale arata ca anul trecut peste 38.000 de chinezi au murit la locul de munca.