O camioneta a intrat in plin intr-un grup de pietoni la Shanghai: Cel putin 18 raniti

Incidentul s-a produs la ora locala 09:00 (01:00 GMT), la o ora cand multi oameni se indreptau spre locul de munca, iar vehiculul utilitar a luat foc dupa ce s-a oprit pe trotuar, conform unui scurt comunicat oficial.O ancheta este in curs de desfasurare pentru a se stabili cauzele acestui incident, mai precizeaza textul.Locul unde s-a produs incidentul, in apropiere de emblematicul Parc al Poporului din centrul orasului Shanghai, a fost incercuit de forte ale politiei, potrivit agentiei franceze de presa.Bariera care separa partea carosabila de trotuar a fost vizibil deteriorata, a putut constata reporterul France Presse.Imagini video difuzate pe retelele de socializare si fotografii in media de stat arata o camioneta in flacari, blocand circulatia pe un trotuar chiar in fata cafenelei Starbucks, in timp ce mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale incercau sa stinga focul.AFP precizeaza ca nu a putut verifica autenticitatea acestor imagini.Anterior, aceeasi agentie de presa relatase, citand media chineze, ca incidentul nu a fost un atac deliberat si ca soferul pierduse controlul volanului ca urmare a unui incendiu izbucnit in interiorul vehiculului dupa ce isi aprinse o tigara.