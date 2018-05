O fotografie de la negocierile SUA-China a devenit virala. Chinezii o vad ca un indicator al noii realitati globale

trending on Weibo...people compare the trade negotiation with the signing of Boxer Protocol in 1901 pic.twitter.com/oqhmJQvv4t - Krystal Hu (@readkrystalhu) May 17, 2018

Ziare.

com

In imaginea distribuita de parlamentarul american Bill Pascrell ii vedem in partea stanga pe negociatorii chinezi, printre care se afla si vicepremierul Liu He, aratand vizibil mai tineri decat reprezentantii Statelor Unite.Utilizatorii retelei sociale chineze Weibo au comparat imaginea cu o fotografie din 1901, realizata cu ocazia acordului care punea capat Rascoalei boxerilor, un episod pe care chinezii, in special Partidul Comunist, il considera umilitor si care a precedat sfarsitul ultimei dinastii imperiale chineze.Fotografia ii infatiseaza la masa negocierilor pe reprezentantii Chinei din urma cu mai bine de un secol, pe care ii vedem in partea dreapta, si pe cei ai puterilor coloniale, diferenta de varsta fiind insa inversa. La trecerea dintre secole, greutatea anilor atarna de partea chineza, constituita la acea vreme din membri seniori ai dinastiei Qing.Comparatia nu este una perfecta, existand printre parlamentarii americani de la negocierile recente si figuri mai tinere, potrivit New York Times , insa imaginea este suficient de sugestiva in legatura cu ceea ce pare sa fie noua scena mondiala a comertului."In ultimii 100 de ani, oficialii americani au imbatranit, in timp ce oficialii chinezi au intinerit. Acest lucru are o mare legatura cu situatia actuala a celor doua tari. America de astazi este la fel de inchistata precum China in urma cu 100 de ani", a scris pe Weibo un utilizator.