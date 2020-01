O gaura a aparut din senin si a inghitit un autobuz: Sase morti si zece disparuti (Video)

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX - W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020

O inregistrare video publicata de agentia de presa China News Service surprinde trecatori speriati care se indeparteaza de cavitatea ce s-a format in fata unei statii de autobuz si autobuzul practic in pozitie verticala in gaura, conform AFP.Operatiuni de salvare au avut loc, iar o ancheta a fost deschisa in vederea determinarii originii accidentului, potrivit CCTV, care precizeaza ca 16 persoane ranite se aflau in "stare stabila".Fotografii publicate de agentia oficiala China Noua surprind operatiuni de salvare, cu buldozere si o macara care scoate autotbuzul din gaura, in fata unui spital.Acesta nu este primul incident de acest fel in China.In 2016, mai multi trecatori au cazut intr-o groapa care s-a format brusc intr-o strada in orasul Zhengzhou, capitala provinciei Henan (centru). O ancheta a pompierilor a stabilit ca aceasta surpare a fost provocata de canalizari aflate sub drum, care a cedat sub presiunea apei de ploaie.In 2013, cinci persoane au murit, dupa ce o cavitate de zece metri adancime s-a deschis brusc la intrarea intr-un parc industrial la Shenzhen (sud).