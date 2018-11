O masina a intrat intr-un grup de copii in fata unei scoli din China: Cel putin 5 au murit

Ziare.

Soferul a fost retinut dupa incidentul care a avut loc in orasul de coasta Huludao din provincia Liaoning, a anuntat postul de televiziune de stat CCTV, potrivit Associated Press.18 persoane au fost spitalizate cu leziuni, potrivit ultimelor informatii.Camerele de supraveghere din zona au aratat imagini cu un grup de copii care traversa strada in fata scolii cand o masina se apropie de ei, apoi schimba banda si intra intr-o multime de copii. Cel putin jumatate dintre acestia par sa fi fost loviti.Purtatorii de cuvant ai Guvernului au anuntat ca nu au fost autorizati sa ofere informatii despre accident. Nu se stie daca a fost un atac deliberat.