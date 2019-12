O noua etapa in razboiul SUA-China: Diplomatii americani nu se mai pot intalni cu oficiali sau experti fara aprobare de la autoritati

Ziare.

Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, Hua a precizat vineri ca diplomatii americani trebuie de acum sa notifice ministerul cu cinci zile lucratoare inainte de a se intalni cu oficiali guvernamentali locali chinezi sau de a vizita institutii din China.Ea a explicat in fata presei ca aceasta decizie a fost luata ca raspuns la masurile luate de Washington in octombrie impotriva diplomatilor chinezi in Statele Unite."Cerem inca o data Statelor Unite sa-si rectifice greselile si sa revoce aceste masuri", a spus ea.In octombrie, Washingtonul a ordonat diplomatilor chinezi sa notifice Departamentul de Stat inainte de orice contact oficial cu diplomati, responsabili locali sau din cadrul educatiei, precum si cercetatori.Administratia Trump a explicat ca aceasta masura raspundea imposibilitatii diplomatilor sai de a se intalni in China cu responsabili oficiali sau experti.Anuntul Beijingului intervine in contextul in care cele doua tari sunt angajate intr-un razboi comercial care dureaza de un an si jumatate. Relatiile s-au deteriorat si mai mult in ultimele saptamani dupa voturile din Congresul american ce denunta politicile chineze in Hong Kong si in regiunea majoritar musulmana Xinjiang (nord-vest).