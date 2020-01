Orasul din China unde a aparut noul virus ucigas a fost inchis

Ziare.

com

Turistii care intentionau sa soseasca in oras nu au mai fost primiti, relatetaza digi24.ro.In Wuhan locuiesc 11 milioane de oameni.Numarul mortilor a urcat intr-o zi de la 9 la 17, potrivit unor surse oficiale de la Beijing. Totul, in conditiile in care au fost confirmate peste 500 de cazuri de infectare cu coronavirusul botezat "2019-nCoV".Coronavirusul s-a extins deja in mai multe tari. Un caz a fost raportat inclusiv in Statele Unite.Mai multi artisti de la Filarmonica Banatul din Timisoara si de la alte filarmonici din tara au concertat in orasul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigas. Muzicienii romani s-au intors in tara marti, 21 ianuarie, dupa un turneu de 50 de zile, scrie Timis Online.