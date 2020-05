Pandemia de Covid-19: SUA restrictioneaza vizele pentru jurnalistii chinezi

Ziare.

ca jurnalistii chinezi sa nu mai primeasca vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat.Restrictiile nu se aplica jurnalistilor care detin pasapoarte din regiunile autonome speciale chineze Hong Kong si Macao, scrie Reuters.Washingtonul sustine ca masurile sunt o reactie la tratamentul aplicat jurnalistilor americani in China.In contextul relatiilor bilaterale tensionate, SUA au amenintat ca vor aplica pentru cinci entitati media de stat din China aceleasi reguli ca si pentru ambasade.La o zi dupa decizia americana privind presa de stat, Beijingul a expulzat in martie doi corespondenti americani si unul australian ai ziarului Wall Street Journal.Partea chineza a motivat masura sustinand ca articolul respectiv este rasist.Odata cu prezentarea noilor reglementari, Departamentul Securitatii Interne (DHS) din Statele Unite a criticat vineri China pentru "suprimarea jurnalismului independent".Un oficial de rang inalt din DHS a declarat agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului, ca masurile vor permite revizuirea mai frecventa a vizelor pentru jurnalistii chinezi si probabil se va reduce numarul acestora in Statele Unite.