Xi Jinping, reales in functia de presedinte al Chinei, dupa ce s-a decis ca poate sa aiba mandat pe viata

Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare in legislativul de la Beijing, astfel ca rezultatul votului a fost unul cat se poate de previzibil.Congresul National Popular a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez.Limita de doua mandate prezidentiale, de cate cinci ani, a fost introdusa in Constitutia Chinei dupa moartea lui Mao Zedong in 1976, de catre Deng Xiaoping, cel care a evidentiat pericolele privind cultul personalitatii si luarea deciziilor majore de catre un singur om.Pe langa functia de presedinte, Xi Jinping mai este liderul Partidului Comunist si conducatorul armatei. Dupa adoptarea acestui amendament la Constitutie, niciuna dintre aceste functii nu mai are limite formale de mandat.De asemenea, legislativul chinez l-a ales pe Wang Qishan, un aliat cheie al lui Xi Jinping, in functia de vicepresedinte, alegere care subliniaza pozitia dominanta a presedintelui Xi.In ultimii cinci ani, Wang a condus puternica autoritate anticoruptie de la Beijing, perioada in care peste 1,4 milioane de oficiali au fost anchetati si pedepsiti, inclusiv, potrivit criticilor, rivali ai lui Xi Jinping.Postul de vicepresedinte este mai degraba unul ceremonial, insa este de asteptat ca Wang sa fie insarcinat sa se ocupe de relatiile externe ale Chinei, in special relatiile sino-americane.