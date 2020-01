Patru scotieni sunt suspectati ca ar fi contractat coronavirusul din China

Ziare.

Trei dintre aceste persoane sunt la Edinburgh si una la Glasgow.In prezent, toate cele patru persoane sunt supuse testelor, la niciun dintre pacienti nefiind confirmata boala.Toti patru au calatorit in Scotia din Wuhan - orasul aflat in centrul epidemiei soldate pana in prezent cu 17 morti - in ultimele doua saptamani si prezinta simptome de dificultati respiratorii."Situatia va fi similara in aproape toate orasele din Marea Britanie cu un numar mare de studenti chinezi", a avertizat un specialist scotian, intr-o declaratie facuta PA.Profesorul a adaugat ca in prezent exista un singur test de laborator pentru coronavirus, furnizat de Public Health England. Presa franceza relateaza , de asemenea, despre cazul unei femei venite din China si care ar prezenta simptomele imbolnavirii cu noul tip de coronavirus, care a determinat autoritatile de la Beijing sa ia masuri drastice, printre care inchiderea a trei orase.O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice "informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse", a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.