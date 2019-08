Pesta porcina din China provoaca o criza de medicamente anticoagulante in SUA

Ziare.

com

Ingredientul activ al heapariei este produs din intestinele de porc, iar principalul furnizor mondial de ingredient activ pentru heparina este China.Un important producator de heparina, firma Fresenius Kabi, o subsidiara a grupului farmaceutic german Fresenius SE, a anuntat ca a inceput sa limiteze livrarile "din cauza unui posibil deficit de ingredient de baza", a informat Societatea Americana a Farmacistilor din Sistemul Sanitar (ASHP)."Ne aprovizionam de la mai multi furnizori si din mai multe zone geografice pentru a ne deservi clientii insa" se arata intr-o scrisoare trimisa de Fresenius Kabi in luna iulie catre ASHP.Lantul mondial de aprovizionare cu medicamente depinde de ingredientele de baza produse in intreaga lume si livrate producatorilor de medicamente din alte tari. Acest sistem complex a provocat dificultati pentru organismele de reglementare si sistemelor medicale care se bazeaza pe economiile indepartate pentru a le furniza ingrediente.Potrivit estimarilor unor analisti,Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) nu a declarat inca in mod oficial ca exista un deficit de aprovizionare cu heparina insa deseori Asociatia farmacistilor trimite o notificare catre FDA inainte ca acesta sa declare ca exista un astfel de deficit.Actuala criza de heparina reamintestecand ingrediente de baza contaminate cu impuritati au ajuns in lantul de productie a medicamentului din SUA. Rezultatul a fost decesul a peste 200 de pacienti astfel ca parlamentarii americani au crescut puterile FDA pentru inspecta producatorii de medicamente din strainatate.In 2018,Aceasta in conditiile in care pana in anii 1990 producatorii de heparina utilizau o materie prima provenita de la bovine dar s-au oprit avand in vedere ingrijorarile cu privire la boala vacii nebune.