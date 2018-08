"Presedintele Chinei: Lupta anticoruptie trebuie continuata neabatut"

Ziare.

Armata chineza, care este cea mai mare din lume si care trece in prezent printr-un ambitios program de modernizare, a fost una dintre tintele centrale ale campaniei lui Xi Jinping impotriva coruptiei de cand el a preluat puterea in urma cu sase ani.Xi Jinping a atras in mod repetat atentia asupra amenintarii coruptiei la adresa statului si a partidului si a promis sa continue lupta impotriva acestui fenomen extrem de raspandit si de bine inradacinat in China.Zeci de ofiteri au fost investigati si trimisi la inchisoare, printre care si Xu Caihou si Guo Boxiong, ambii fosti vicepresedinti ai Comisiei Militare Centrale, care este condusa de presedintele tarii si care se ocupa de Armata de Eliberare a Poporului, denumirea oficiala a fortelor militare chineze.Guo a fost condamnat la inchisoare pe viata in 2016, iar Xu a murit de cancer in 2015 inainte sa fie judecat.Sustinand un discurs la o reuniune de trei zile a Comisiei Militare Centrale, care s-a incheiat duminica, Xi Jinping a spus ca lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue si sa fie intensificata, conform agentiei oficiale de presa Xinhua."Urmariti intens si luptati puternic impotriva hedonismului si extravagantei", a spus presedintele, citat de Xinhua."Lupta anticoruptie trebuie continuata neabatut, in aceeasi directie si sub aceeasi forma", a adaugat el.Este nevoie de toleranta zero si de un sistem de supervizare comprehensiv care sa combata aceasta problema, a mai subliniat Xi Jinping.Armata chineza trebuie sa se asigure ca militarii si familiile lor sunt cinstiti si fara pata si ca pot rezista "coroziunii tendintelor nesanatoase", a spus el.