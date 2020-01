Presedintele Taiwanului a fost reales cu un scor zdrobitor: Nu vom ceda intimidarilor si amenintarilor Chinei

Ziare.

Tsai s-a impus in fata contracandidatului, Han Kuo-yu, din partidul Kuomintang, care prefera relatii stranse cu China, cu peste 2,6 milioane de voturi.In total, eaCampania electorala a avut in centru China si protestele din Hong Kong. Tsai a respins ferm oferta Beijingului de a introduce modelul "o tara, doua sisteme"., in caz de nevoie, amenintare pe care presdintele Xi Jinping a relansat-o in urma cu un an, desi el ar prefera o solutie pasnica, scrie Reuters."O tara, doua sisteme", sistem folosit de China in cazul Hong Kongului, nu a fost niciodata popular in Taiwan, iar acum cu atat mai putin dupa lunile de proteste din Hong Kong.China a devenit si mai antipatica dupa ce a incercat sa intimideze militar Taiwanul. "Speram ca autoritatile de la Beijing sa poata intelege ca un Taiwan democrat, cu un Guvern ales de oameni, nu va ceda amenintarilor si intimidarilor", a spus Tsai reporterilor dupa anuntarea victoriei.Beijingul trebuie sa inteleaga dorinta taiwanezilor si ca doar poporul isi poate decide viitorul, a mai spus ea. Tsai a mai afirmat caHan, primar al orasului Kaoshiung, a recunoscut infrangerea. "Indiferent ce se intampla, sper sa vad un Taiwan unit dupa ce ne vom trezi. Cer presedintei Tsai Ing-wen sa se concentreze sa ofere oamenilor o viata sigura si fericita".Han, acuzat in multe randuri in campania electorala ca este marioneta a Beijingului, nu a mentionat China in discursul lui si a anulat o conferinta de presa.Nu a aparut, deocamdata, o reactie din partea Chinei la realegerea lui Tsai.Urnele de vot au fost inchise sambata, la ora locala 16.00.