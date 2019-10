Presedintele Xi Jinping jura ca-i va zdrobi pe protestatarii care vor sa divizeze China

Ziare.

In prima vizita din ultimii 23 de ani a unui presedinte chinez in Nepal, Xi Jinping a spus ca "cei care se angajeaza in activitati separatiste in orice parte a Chinei vor fi zdrobiti in bucati", in timpul unei intalniri cu premierul nepalez K.P. Sharma, potrivit ziarului China Daily, citat de ABC News El a adaugat ca "sprijinul extern pentru separatisti va fi vazut de poporul chinez drept delirant".Desi comentariile nu s-au referit in mod direct la protestatarii din Hong Kong, acestea au venit dupa un weekend marcat de violente in teritoriul autonom. O bomba a explodat, iar un agent de politie a fost injunghiat in weekend, in urma confruntarilor dintre manifestanti si politie.Demonstratiile prodemocratie din Hong Kong dureaza de cateva luni, izbucnind ca reactie la un controversat proiect de lege care ar fi facilitat extradarile in China. Aproximativ 1.400 de protestatari au fost retinuti de la inceputul protestelor, iar multi sunt inculpati.Lunile de proteste din Hong Kong au scufundat orasul controlat de China in cea mai grava criza politica din ultimele decenii si reprezinta cea mai mare provocare populara a presedintelui chinez Xi Jinping de cand a ajuns la putere in urma cu sase ani.A.D.