O raza de speranta din China: Nicio infectare locala cu coronavirus si un tratament revolutionar

Este pentru prima oara cand autoritatile din domeniul sanatatii de la Beijing au anuntat ca nu s-a mai inregistrat niciun caz de infectare locala. Totusi, mai exista inca 34 de cazuri importate, relateaza AFP preluata de Agerpres.Acest numar de noi persoane infectate venite din strainatate este chiar un record zilnic, a indicat Ministerul Sanatatii.Noile cazuri importate au fost inregistrate la Beijing (21), in provincia Guangdong (9), la Shanghai (2) si in provinciile Heilongjiang (nord-est, 1 caz) si Zhejiang (est, 1 caz). In total, numarul acestora a ajuns acum la 189 in cea mai afectata tara de coronavirus din lumeIn China, multe provincii si orase s-au inchis in privinta calatorilor, ridicand intrebarea daca virusul nu va reaparea odata ce aceste bariere vor fi ridicate si oamenii vor incepe sa strabata din nou tara."Este foarte clar ca actiunile intreprinse in China au dus la finalul primului val de infectii. Intrebarea este ce se va intampla daca va exista un al doilea val, deoarece tipul de masuri pe care China le-a implementat nu sunt neaparat durabile pe termen lung", a spus Ben Cowling, seful diviziei de epidemiologie si biostatistica de la Scoala de Sanatate Publica a Universitatii Hong Kong.Liderul Chinei, Xi Jinping, a cerut un "razboi al oamenilor" impotriva epidemiei, iar presa de propaganda a laudat actiunea partidului, spunand ca este un model pentru alte tari.Pe de alta parte, tot din China aflam ca un medic din Wuhan ar fi reusit sa trateze de COVID-19 noua varstnici, cu ajutorul injectiilor cu celule stem, transmite Daily Mail preluat de Mediafax.Pacientii tratati erau internati cu pneumonie provocata de noul tip de coronavirus.Dr. Dongcheng Wu a explicat ca pacientii au dezvoltat probleme grave de respiratie, precum si o inflamatie in zona plamanilor, inainte de a se oferi voluntari in studiul sau.Pe langa tratamentul conventional, medicul chinez a injectat cei noua pacienti cu celule stem provenite din cordonul ombilical.Ulterior, toti s-au recuperat in decurs de cateva zile."Acest tratament ar putea salva mii de mii de vieti, asa ca, evident, suntem foarte multumiti de aceste rezultate. Da, este un remediu, dar este inca in faza incipenta. Trebuie sa terminam studiile clinice pentru a confirma daca terapia cu celule stem este sigura si eficienta pentru a trata o pneumonie provocata de noul coronavirus", a spus medicul chinez.