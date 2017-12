Primul zbor al celui mai mare hidroavion din lume a fost un real succes: Planurile Chinei pentru acest aparat (Video)

Ziare.

Aparatul de zbor a decolat de pe aeroportul din Zhuhai si a zburat circa o ora, astfel ca testul a fost unul de succes, relateaza agentia DPA.Astfel, China a devenit una dintre putinele tari din lume capabile sa construiasca avioane amfibie de mari dimensiuni, a precizat inginerul-sef al proiectului, Huang Lingcai.Aeronava AG600, supranumita Kunlong, este dotata cu patru motoare turbopropulsoare, are o autonomie de 12 ore si poate transporta 50 de persoane. Viteza maxima este de 500 km pe ora.Hidroavionul poate fi folosit si pentru aplicatii militare, dar este destinat combaterii incendiilor forestiere si operatiunilor de salvare maritima.Constructorul, Corporatia chineza pentru industria aviatica (CCIA), aflata sub controlul statului, are in lucru 17 exemplare din noua aeronava.Cu o anvergura de 38 de metri, Kunlong este comparabil ca dimensiuni cu un Boeing 737, dar este mult mai mare decat toate aparatele concepute pentru decolare de pe apa si amerizare, a mentionat directorul general adjunct al CCIA, Geng Ruguang.China incearca sa-si reduca dependenta de constructorii straini cum sunt Boeing si Airbus AG600 este al treilea membru al "familiei de aeronave mari" chineze, dupa avionul de transport militar Y-20 si avionul de pasageri C919, inaugurate in 2013 si respectiv 2017. In cultura chineza, Kunlong are semnificatia "mari asteptari", Kun desemnand un peste urias legendar, iar Long un dragon.