Propaganda din China l-a facut pe Karl Marx erou de desen animat (Video)

Imberb, subtire, cu un look de dandy romantic, Karl Marx este eroul unei productii ce propune sa faca accesibile teoriile marxiste tinerelor generatii.Zhuo Sina, una dintre scenaristele desenului animat, a explicat sensul acestui demers: "Exista deja multe lucrari literare despre Karl Marx, insa nu intr-un format care sa placa tinerilor. Noi am vrut sa umplem acest gol. Sperand ca oamenii sa-l inteleaga mai bine, vor fi interesati de el si de viata lui".Serialul, realizat de studioul de animatie Wawayu, a fost comandat de serviciul de propaganda de PCC si a beneficiat de ajutorul unui organism de cercetare despre marxism."Liderul a fost comandat cu ocazia implinirii, anul trecut, a 200 de ani de la nasterea filosofului politic, si in plina campanie a PCC pentru consolidarea predarii marxismului in sanul scolilor, intr-o tara care ramane oficial comunista in ciuda reformelor economice radicale din ultimii 40 de ani.In China, functionarii, la fel ca jurnalistii mass-media de stat, trebuie sa urmeze cursuri si sa sustina examene obligatorii despre marxism, in special pentru a obtine promovari ierarhice.Anul trecut, presedintele chinez Xi Jinping le-a cerut membrilor PCC sa citeasca cu regularitate clasicele opere ale lui Marx, un obicei care trebuie sa se transforme "intr-un mod de viata" si "cautare spirituala".