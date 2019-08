Proteste in Hong Kong: 149 de arestari, aeroportul continua sa fie ocupat de manifestanti si toate zborurile anulate

Ziare.

com

Tang Ping-keung, adjunctul comisarului de politie, a declarat luni, intr-un briefing de presa, ca, in timpul ultimei serii de proteste, manifestanti radicali au actionat ilegal si au escaladat nivelul de violenta, prezentand amenintari la adresa sigurantei cetatenilor.Cele 149 de persoane, arestate intre 9 si 12 august, cuprind. Acestia au fost suspectati de infractiuni precum adunarea ilegala, agresarea politistilor, obstructia politiei in executarea sarcinilor de serviciu, detinere de arme ofensive si obiecte periculoase.Tang a spus ca, pe 11 august, unele persoane s-au implicat in mitinguri neautorizate si au mers ulterior in diferite locuri din Hong Kong, au blocat drumurile principale si alte artere, au asediat sectii de politie si au avariat vehicule ale politiei.Luni, protestatari imbracati in negru, culoarea miscarii pro-democratie care zguduie fosta colonie britanica redata in 1997 Chinei, iar unii purtand masti de gaze, s-au deplasat pe aeroportul din Hong Kong ocupand sala de sosiri. Multi au adaugat un nou accesoriu:, in timpul unui protest, relateaza AFP. Femeia ar fi fost lovita de proiectile aruncate de politie si si-ar fi pierdut vederea."Politistii din Hong Kong ne omoara", se putea citi pe un banner fluturat de un protestatar. "Hong Kong nu mai este un loc sigur", scria pe alta.Unii manifestanti au spus ca, asa cum s-a intamplat pe strazile orasului.Protestatarii au organizat de vineri un protest de trei zile de tip sit-in pe aeroport, distribuind calatorilor care soseau pliante cu privire la miscarea lor. Dar scena de luni, a patra zi de sit-in, a fost foarte diferita, cu o multime atat de compacta incat a fost nevoie de cincisprezece minute pentru a ajunge de la ultimul etaj la parter, unde se afla sala de sosiri, scrie AFP.. Inchiderea celui de-al optulea cel mai aglomerat aeroport international din lume (74 de milioane de pasageri in 2018) a fost anuntata intr-un moment in care guvernul central chinez si-a inasprit discursul, declarand ca vede "semne de terorism " in tulburarile din regiunea sa semi-autonoma retrocedata de Londra.Aceste anunturi, facute la interval de 10 minute, marcheazaAutoritatile au spus ca, nedand niciun semn ca vor sa paraseasca aeroportul.Compania aeriana Cathay Pacific, cu sediul in Hong Kong, si-a avertizat angajatii luni ca ar putea fi concediati daca vor sustine sau vor participa la manifestatiile "ilegale" din Hong Kong.Dupa violentele din timpul weekendului de pe strazile orasului, unde au avut loc ciocniri intre protestatari si politie si au fost folosite gaze lacrimogene, un oficial al administratiei americane a declarat luni ca Statele Unite continua sa monitorizeze evolutiile din Hong Kong si cer tuturor partilor sa se abtina de la violenta."Societatile sunt cel mai bine deservite atunci cand opiniile politice diverse sunt respectate si pot fi exprimate liber si pasnic. Statele Unite indeamna toate partile sa se abtina de la violenta", a declarat oficialul american citat de Reuters.