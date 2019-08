Revolutia celor opt milioane de ostatici ai Chinei si "pragmatismul" Occidentului

rata condamnarilor in justitia chineza este de 99,9%!!!

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Sub faldurile cuceririi de noi piete, politicienii europeni si americani au incurajat dualitatea perversa a Puterii de la Beijing: o economie semi-libera si un control politic absolut, ferm si dur. E comod, fara indoiala, sa iti savurezi berea cu guler pe Unter den Linden, minunandu-te de zgarie-norii din Shanghai, dar ignorand mii de morti si de torturati.. In afara Chinei comuniste au ramas multe milioane de chinezi care si-au cautat si si-au gasit drumul spre libertate si prosperitate, dupa modelul occidental., cu o suprafata de doar 35.000 kmp (cam cat Republica Moldova) si o populatie de 24 milioane de locuitori. Pe micuta insula taiwaneza supravietuiestestatul modern chinez infiintat in ianuarie 1912, odata cu victoria revolutiei Xinhai, sub conducerea primului presedinte al Republicii China, doctorul Sun Yat-Sen, intemeietorul partidului Kuomintang. Comunistii lui Mao Ze-dong, care au preluat controlul Chinei continentale in 1949, au infiintat un stat comunist cu capitala la Beijing, fortandu-l pe generalul Chiang Kai-shek sa declare Taipei- capitala provizorie a Republicii China, de acum inainte redusa la insula Taiwan.Pragmaticii politicieni occidentali au construit politica globala impreuna cu China comunista a lui Mao Ze-dong, lasand Taiwanul in afara ansamblului politic al Organizatiei Natiunilor Unite. Astazi, mica insula este cea mai mare economie si cea mai populata tara din afara ONU. Taiwan este a 22-a cea mai mare economie a lumii, cu un PIB de 1.234 miliarde de dolari (metodologia PPP-a preturilor comparabile), chiar inaintea Poloniei, o tara dubla ca populatie si de 12 ori mai intinsa.Taiwan se afla printre primele 15 state ale globului si in ceea ce priveste speranta medie de viata, cu aproape 80 de ani. In spatele acestui succes, Taiwan-ul ascunde, totusi o drama: aceleasi puteri globale care fug ca dracul de tamaie de posibilitatea Re-unirii Romaniei cu Basarabia, aceiasi diplomati fuduli care se indoapa cu creveti pe la receptii, aceiasi lideri globali care ii condamna pe opt milioane de chinezi la prizonierat si la moarte lenta sub un regim opresiv, ei bine, aceiasi, cu un cinism comparabil cu cel al lui Churchill, ii obliga pe cei 24 de milioane de taiwanezi sa se lase convinsi sa fie absorbiti de China comunista, refuzandu-le alt viitor.. Cei doar 7,4 milioane de oameni de acolo constituie a 44-a economie a lumii, cu un PIB/locuitor de peste 65.000 dolari (a zecea performanta a lumii - de doua ori si jumatate mai mult decat Romania) ., o suprafata de numai 115 kmp (din care doar 32 kmp de uscat) unde locuiesc aproape 700.000 oameni, in cea mai dens populata zona a globului. Macao este raiul pe pamant, expresia ultima a celui mai excentric si mai complet imperiu al tuturor timpurilor, taramul celei mai fascinante bucatarii a planetei, o combinatie uluitoare a unui fond chinezesc si a vocatiei universale a natiunii portugheze.. Acest oras are un teritoriu recuperat din mare in proportie de doua treimi, are o industrie a jocurilor de noroc de sapte ori mai mare decat Las Vegas-ul, este a noua cea mai mare destinatie turistica de pe planeta si are a patra cea mai mare speranta de viata din lume.Spre comparatie cu aceste trei paradisuri economice, China comunista, subiectul principal al idolatriei progresistilor de pe intreg mapamondUL, are o performanta mai mult decat mediocra: a 73-a cea mai buna performanta economica globala, cu un PIB/locuitor de numai 18.000 dolari, cam la nivelul a doua treimi din performanta Romaniei. Din acest punct de vedere,...Pentru a intelege proportiile dintre gradul de dezvoltare din cele trei Chine ne-comuniste si China comunista, mai repetam o data cifrele sintetice:. Practic,Ei bine, Partidul Comunist, care conduce China continentala, nu se pricepe prea bine la economie, dar se pricepe, in schimb, la opresiune, manipulare si diplomatie. Astfel incat, pas cu pas, China comunista a fermecat Occidentul cu dimensiunile sale gigantice (peste 1,4 miliarde de locuitori, cam o cincime din populatia globala), dar mai ales cu piata sa, considerata infinit gonflabila. Diplomatii si politicienii occidentali au tratat statul fondat de Mao Ze-dong, cel mai mare criminal din istoria umanitatii, cu "pragmatism", deschizandu-i larg portile tuturor institutiilor internationale, crezand ca, astfel, isi vor rezerva pe vecie o piata nesatula. Globalizarea s-a bazat pe piata chineza, scenariile de dezvoltare ale lumii intregi se bazeaza inca pe "potentialul" de crestere al Chinei.Mao si regimul sau au batut toate recordurile posibile in ceea ce priveste crimele in masa si extinctiile de populatii. Numai in timpul "" (o denumire cum numai in China comunista putea sa apara!!!), au fost ucisi, inclusiv prin foamete sau tortura, un numar de oameni similar cu numarul total de victime ale celui de-al doilea razboi mondial, adica aproximativ 45 milioane de vieti omenesti. Regimul Mao a ucis, asadar, in numai patru ani, mai mult de doua Romanii. Inspaimantator. China comunista a fost, in egala masura cu URSS, o creatie a diavolului, un templu al crimei si al ororilor dar, pentru ca s-a rupt de statul lui Lenin si Stalin in anii 60, Occidentul a inchis ochii si s-a facut ca nu vede sangele de pe mainile bandei celor 4 ("" in scrierea oficiala romanizata a dialectului mandarin,),In schimb, Occidentul (cu Franta si Marea Britanie foarte entuziaste) a crezut de cuviinta sa accepte, la ONU, rezolutia initiata de Albania (!) pentru a accepta China comunista ca fiind detinatorul de drept al locului chinezesc de membru permanent in Consiliul de Securitate, in 25 octombrie 1971. 36 de ani mai tarziu, in iulie 2007, acelasi Occident, refuza dreptul Taiwan-ului de a deveni membru ONU, imbratisand teoria dreptului Chinei comuniste de a re-uni toate teritoriile locuite de chinezi sub regulile impuse de Beijing.Ba mai mult, in 1984, guvernul de la Londra semneaza o declaratie comuna cu Beijing-ul, in baza careia, cedeaza Chinei comuniste Hong Kong-ul in 1997. Nimeni nu s-a gandit sa-i intrebe pe milioanele de cetateni ai Hong Kong-ului ce viitor isi doresc; pur si simplu, Margaret Thatcher, precum odinioara predecesorul ei Winston Churchill, a cedat unui regim opresiv sufletele a sapte milioane de oameni, fara sa ii pese ce isi doreau acestia. Pana la cedarea efectiva din 1997, peste 500.000 de oameni au parasit prosperul oras de pe fluviul Pearl. Chinezii, condusi atunci de catre vulpoiul Deng Xiao-ping, au promis 50 de ani de adaptare, sub conceptul "o tara-doua sisteme", timp in care Hong Kong-ul va continua sa fie un teritoriu liber si capitalist. Daca speranta englezilor si a localnicilor a fost aceea ca regimul de la Beijing se va schimba si va renunta la brutalitate si comunism, ei bine, s-au inselat cu totii. Au trecut 22 de ani (aproape jumatate) si nimic nu s-a schimbat la Beijing, doar numele dictatorului, astazi, cel care cumuleaza, pe viata, functiile de Presedinte al tarii, secretar-general al partidului Comunist si presedinte al omni-potentei Comisii Militare Centrale.Dupa transformarea oficiala a Portugaliei in stat socialist, ca urmare a revolutiei garoafelor din 1974, ideologii marxisti de la Lisabona au pus in practica dictatul Internationalei Idiotilor Utili si au declarat Macao "teritoriu chinezesc sub administrare portugheza", totul sfarsindu-se in 1999, prin cedarea orasului catre China comunista, sub aceeasi promisiune, "o tara-doua sisteme". Si astfel, portughezii, care se pupau frateste cu Ceausescu, au cedat Beijing-ului un oras pe care glorioasa monarhie portugheza il ridicase de la zero, cu 442 de ani in urma...variantei oficiale: de fapt, Hong Kong-ul este condus de la Beijing, zi de zi sunt incercari de a suprima drepturile politice cu 28 de ani mai devreme.Iata cum este condus orasul cel mai bogat din China:, iar restul sunt desemnati de catre sindicate, patronate etc. (un fel de Comitetul Oamenilor Muncii, condimentat cu patronii favorizati de Beijing) . Acest Sef (acum se cheama, o tovarasa de nadejde de 62 de ani, o Suzanica Gadea cu ochii oblici), acompaniat de un Consiliu Executiv, cu 32 de membri, toti numiti de Beijing pe o durata nedeterminata, conduce de fapt, orasul: gestioneaza afacerile externe, numeste judecatorii si functionarii publici si aproba sau nu legislatia votata de catre Consiliul Legislativ.. Pana acum, cu chiu cu vai, prosperii si ingeniosii oameni de afaceri din oras au acceptat tacit acest sistem, pentru ca si-au protejat activele valoroase si pentru ca au inteles ca Occidentul i-a parasit in grija Chinei comuniste. Era ca si cum, dupa 1947, puterea comunista de la Bucuresti i-ar fi protejat pe oamenii de afaceri care se alaturasera lui Gheorghe Tatarascu si lui Anton Alexandrescu, asa cum au facut cu intelectualii aliniati, gen Parhon sau Sadoveanu...Numai ca a aparut o noua generatie, care nu mai poate fi mintita si care nu mai vrea sa traiasca in ipocrizie. Iar tovarasa Lam a propus tocmai acum o lege care sa permita extradarea cetatenilor din Hong Kong in China comunista, ceea ce a declansat cele mai mari proteste din istoria orasului, ajungandu-se la peste doua milioane de oameni pe strazi (unul din patru locuitori).Ceea ce nu s-a prea spus este adevaratul motiv pentru care oamenii de afaceri sprijina protestele si internationalizarea conflictului:Comunistii de la Beijing au inteles si ei adevarata miza a legii propuse si de aici represiuneA brutala. Intelegem mai bine indarjirea taberelor daca luam in considerare faptul ca) Pentru moment, legea extradarii a fost retrasa, dar initiatorul, tovarasa Lam, nu a demisionat inca.Ceea ce se intampla de cateva luni in Hong Kong se aseamana, pana la un punct, cu evenimentele de la Bucuresti. Si aici, ca si acolo, guvernul a vrut sa impuna, in mod abuziv si nedemocratic, o schimbare majora de legislatie, care sa favorizeze abuzurile puterii. Si aici, ca si acolo, tinerii au iesit masiv in strada, protestand impotriva uzurparii puterii. Daca la Hong Kong rezultatul depinde de toanele liderului absolut de la Beijing,, la Bucuresti, noi am putut decide singuri sa scapam de pericol: poporul a votat impotriva PSD-ului si guvernul acestuia si-a mai infranat avantul demolator.