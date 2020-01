Revolta continua la Hong Kong: peste 1 milion de protestatari, in prima zi a anului, si 400 de arestari

Ziare.

Peste un milion de persoane au participat la manifestatie, potrivit organizatorilor. "Participarea totala a depasit 1,03 milioane din 9 iunie", data primei manifestatii de amploare care a marcat inceputul miscarii de protest, a estimat Frontul civil al drepturilor omului (FCDH).Fosta colonie britanica traverseaza din luna iunie cea mai grava criza de dupa retrocedarea sa catre Beijing in 1997. In aproape sapte luni, miscarea pentru obtinerea reformelor democratice a fost marcata de mari marsuri pasnice, dar si de confruntari violente intre politisti si manifestanti.Miercuri, autoritatile au cerut organizatorilor sa puna capat marsului mai devreme decat fusese prevazut din cauza confruntarilor. Autorizat, el debutase pasnic in cursul dupa-amiezii, dar confruntarile au izbucnit in timp ce coloana parcurgea cartierul Wan Chai."Aproximativ 400" de manifestanti au fost arestati, in special pentru "reuniune ilegala si detinere de arme", a anuntat un responsabil al politiei din Hong Kong.Vizata de cocteiluri Molotov, politia antirevolta a facut uz de gaze lacrimogene si de gaz cu piper."Politia ne-a cerut sa dispersam marsul", i-au anuntat pe manifestanti organizatorii prin megafon. "Va rugam, plecati imediat in calm si liniste!".In scene devenite familiare, politia antirevolta a ocupat pozitii in zona unde avea loc manifestatia, inclusiv in statia de metro Wan Chai. Manifestanti mascati si imbracati in negru s-au adunat pentru a construi baricade si unitati comerciale au fost vandalizate. Aceste confruntari au fost totusi minime, comparativ cu episoade precedente haotice.Manifestatia avea scopul sa exercite presiune asupra executivului local pentru ca acesta sa dea curs cererilor protestatarilor de a institui un sufragiu universal real, o ancheta independenta asupra comportamentului politiei si amnistierea persoanelor arestate din iunie - circa 6.500 dintre care aproape o treime avand varste sub 20 de ani."Este trist ca revendicarile noastre din 2019 trebuie reluate in 2020", si-a exprimat regretul Jimmi Sham din FCDH, adresandu-se multimii inainte de plecarea in mars. "Noi ne asteptam la mai multa represiune in viitor. Trebuie sa ne pregatim activ pentru lupta", a spus el.Multi participanti arborau pancarte care aminteau principalele revendicari."Statul de drept, drepturile omului si libertatea Hong Kong-ului au fost erodate progresiv", declara un manifestant mascat, intr-un discurs sustinut in fata protestatarilor. "Locuitorii Hong Kong-ului au fost impinsi spre o situatie disperata. Acesta este motivul pentru care trebuie sa iesim in strada astazi", a adaugat el.Marti seara, mii de persoane se adunasera in tot orasul pentru a astepta venirea Anului Nou, numarand in cor:"Zece! Noua! Eliberati Hong Kong-ul, revolutia acum!".In cartierul Mong Kok, grupuri mici au incendiat baricade si politia a facut uz de gaze lacrimogene pentru prima oara in 2020.Putin mai devreme in cursul zilei de marti, mii de manifestanti formasera lanturi umane de mai multi kilometri in oras. Ei au intonat "Glorie Hong Kong-ului!", imnul miscarii de contestare si au agitat pancarte care invitau la continuarea in 2020 a bataliei pentru democratie.Suscitata initial de un proiect de a autoriza extradarile spre China continentala, abandonat de atunci, miscarea de contestare s-a extins ulterior pentru a denunta controlul exercitat de Beijing asupra orasului.Miscarea a cunoscut o acalmie dupa victoria zdrobitoare la sfarsitul lunii noiembrie a taberei prodemocratie in cursul alegerilor locale percepute ca un referendum asupra gestionarii crizei de catre guvernul local sustinut de Beijing.Dar manifestantii au jurat sa-si continue lupta pentru mai multe libertati. Pana in prezent revendicarile lor au fost respinse de executivul hongkonghez condus de Carrie Lam, aliniat pozitiei Beijingului.