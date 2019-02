Sistemul de credite sociale face victime in China: oamenii nu mai pot sa calatoreasca cu trenul sau avionul sau sa obtina un job bine platit

Ziare.

Din cauza creditelor sociale proaste, cetatenii au fost impiedicati de 17,5 milioane de ori sa cumpere bilete de avion anul trecut, in timp ce aproximativ 5,5 de milioane de oameni nu au putut sa-si achizitioneze bilete de tren, conform autoritatilor chineze, citate de Associated Press In raportul anual al institutiei care se ocupa de colectarea acestor date se mai arata ca, din acelasi motiv, 290.000 de oameni nu au putut sa obtina posturi bine platite in managementul de top , iar alti 128 au fost impiedicati sa paraseasca China pentru ca nu si-au platit taxele si impozitele.Asemanat de critici cu o distopie orwelliana in care este controlat, practic, fiecare aspect al vietii cetatenilor, sistemul de credite sociale, bazat pe tehnologie de ultima generatie precum secventierea genetica si recunoasterea faciala, este promovat de Partidul Comunist ca un instrument pentru mentinerea ordinii intr-o societate care trece printr-un proces accelerat de schimbare.Acest sistem care presupune cu alte cuvinte acordarea unui scor fiecarui cetatean in functie de comportamentul lui in societate a fost testat inca din 2014 in diferite regiuni ale Chinei. Oamenii si-au vazut afectat scorul inclusiv de abateri minore, cum ar fi faptul ca si-au plimbat cainele fara lesa.Guvernul de la Beijing intentioneaza sa implementeze sistemul de credite sociale la nivel national pana in 2020, insa detaliile legate de modul in care acesta va functiona nu sunt cunoscute inca.Pe langa restrictiile privind calatoriile, cei cu scoruri mici ar putea fi impiedicati, printre altele, sa obtina posturi in institutii publice sau sa-si inscrie copiii la scoala la care doresc. Companiile aflate pe lista neagra ar putea pierde contracte guvernamentale si le-a putea fi restrictionat accesul la credite bancare."Odata pierduta increderea, te vei confrunta cu restrictii peste tot", suna un slogan frecvent circulat in mass-media de stat, conform sursei citate.