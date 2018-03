Sistemul de credite sociale prinde viata in China. Cetatenii cu scoruri proaste nu mai au voie sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul

Ziare.

Incepand cu luna mai, cetatenii chinezi care au comis faradelegi sau diverse acte considerate de autoritati ca fiind abateri nu vor mai putea calatori cu trenul sau cu avionul pe o perioada de pana la un an, potrivit unor documente publicate recent de Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma, relateaza Reuters Pe lista neagra se afla persoanele care au raspandit informatii false despre acte de terorism , care au cauzat probleme in timpul zborului cu avionul, care nu au avut bilete de calatorie valide, care nu si-au platit amenzile sau care au fumat in trenuri. Li se interzice calatoria cu cele doua mijloace de transport si angajatorilor care nu au platit asigurarile sociale.Masurile se inscriu in viziunea presedintelui Xi Jinping de a construi o societate fara turbulente, prin implementarea unui sistem bazat pe principiul conform caruia daca ai calcat gresit o data, cel putin in ochii scrutatori ai Partidului Comunist, vei suferi consecinte intreaga viata.Sistemul de credite sociale pe care China, tara cu peste 1,3 miliarde de locuitori, vrea sa il implementeze vizeaza evaluarea cetatenilor sai in functie de criterii precum savarsirea de infractiuni sau neplata la timp a facturilor sau ratelor, dar si lucrurile pe care le cumpara, interactiunile lor sociale sau comportamentul online.In baza acestor evaluari, oamenii primesc un scor, iar cei cu scoruri mici se vor confrunta cu o serie de restrictii. Acest lucru inseamna ca pot fi impiedicati, de exemplu, sa obtina un post in institutii publice sau sa isi inscrie copiii la scoala la care doresc.Desi a fost anuntat recent, sistemul, vazut de multi ca o aplicare in viata reala a scenariilor fanteziste dinsi, ar functiona in practica cel putin din 2016 incoace, potrivit Human Rights Watch . Printre cei afectati se afla si avocatul chinez Li Xiaolin, care, in urma unei calatorii de afaceri, nu a putut sa isi cumpere bilet de avion inapoi spre China, deoarece Curtea Populara Suprema a decis ca scuzele prezentate de el unui client care il acuzase de defaimare au fost nesincere si, in consecinta, l-a etichetat ca nedemn de incredere.De asemenea, la inceputul anului 2017, instanta suprema a anuntat ca mai mult de 6 milioane de cetateni nu au avut voie sa zboare cu avionul din cauza unor derapaje sociale.