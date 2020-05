Soldatii chinezi si indieni s-au luat la bataie la granita (Video)

Ziare.

Conflictul dintre cele doua parti a izbucnit la un punct de trecere montan de langa Tibet, in Nathu La, la o altitudine de 4.572 de metri, conform The Guardian "Infruntarile temporare si de scurta durata dintre trupele de la granita apar deoarece frontiera nu este bine stabilita", a explicat Mandeep Hooda, purtatorul de cuvant al comandamentului estic al armatei indiene."Comportamentul agresiv al celor doua parti a dus la rani minore ale trupelor", a mai spus acesta.In conflict au fost implicati peste 150 de soldati care, dupa ce au aruncat cu pietre, si-au impartit pumni.Intre soldatii chinezi si indieni au existat mai multe conflicte in ultimii ani. In 2017, soldatii s-au luat la bataie si au aruncat cu pietre. In acelasi an, indienii au trimis armata pentru a opri China sa construiasca un drum in regiunea Doklamm din Bhutan. In plus, China mai revendica aproximativ 90 de mii de kilometri patrati aflati sub controlul New Delhi.Premierul indian Narendra Modi si presedintele chinez Xi Jinping s-au intalnit in 2018 la Wuhan, China, si relatiile dintre cele doua tari pareau sa revina la sentimente mai bune.C.S.