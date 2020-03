Speranta in China: Autoritatile din Hubei, epicentrul pandemiei, ridica restrictiile de calatorie

LIVE

Ziare.

com

Relaxarea calatoriilor in afara provinciei nu se va aplica deocamdata si pentru Wuhan, orasul unde a izbucnit pandemia, se mai mentioneaza in mesaj, citat de DPA."Incepand cu 25 martie, la miezul noptii, controalele in trafic asupra celor care pleaca din Hubei vor fi eliminate, cu exceptia (orasului) Wuhan", adauga informarea.Autoritatile regionale au adaugat ca vor reevalua situatia din Wuhan, orasul chinez cel mai puternic lovit, pe baza circumstantelor viitoare.Agentia France Presse, care citeaza de asemenea autoritatile locale, relateaza ca restrictiile de calatorie pentru Wuhan ar urma sa fie ridicate laAceasta regiune cu 56 de milioane de locuitori a fost plasata in carantina la sfarsitul lunii ianuarie. Dar restrictiile sunt progresiv ridicate dupa o vizita in luna martie a presedintelui Xi Jinping.Numarul de noi cazuri a fost extrem de scazut in ultimele saptamani in Hubei, chiar daca o contaminare suplimentara a fost raportat marti la Wuhan de Ministerul Sanatatii.Persoanele care vor sa intre sau sa iasa din Hubei sau din Wuhan o vor putea face la datele prevazute, daca prezinta pe telefonul mobil un cod QR 'verde'. Oferit de autoritati, el atesta ca nu sunt infectate cu noul coronavirus.Scolile vor ramane insa inchise pentru moment.De luni, locuitorii din Wuhan au permisiunea de a reveni la munca, iar transportul public a fost reluat.La nivel national, China a raportat marti 78 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 74 sunt persoane venite din strainatate. Aceasta tendinta ridica temeri privind un al doilea val de contagiune in tara.Sapte decese au fost inregistrate, toate la Wuhan, conform bilantului oficial al Ministerului Sanatatii.In total, 427 de cazuri importate au fost semnalate in China. Aproape toate noile contaminari de pe teritoriul chinez vizeaza de acum aceste persoane care vin din afara, in contextul in care epidemia pare sub control in tara.Numeroase orase au adoptat reguli stricte pentru a-i pune in carantina pe nou-veniti, inclusiv Beijingul.Incepand de luni, toate zborurile internationale catre capitala sunt deviate spre alte aeroporturi chineze, unde pasagerii sunt supusi unor controale sanitare sporite. Doar pasagerii testati negativ pot ajunge apoi in capitala chineza.Autoritatile de la Beijing au anuntat marti ca orice persoane care ajunge in oras va fi supusa unui test de depistare biologica incepand de miercuri.Cu peste 80.000 de cazuri si 3.277 de decese inregistrate oficial, China este a doua cea mai indoliata tara din lume din cauza noului coronavirus, dupa Italia.