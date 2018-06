SUA acuza China de intimidarea statelor vecine

Ziare.

"Desi China sustine contrariul, instalarea acestor capabilitati are legatura directa cu utilizarea militara in scopul intimidarii si exercitarii de presiuni asupra tarilor vecine", a afirmat James Mattis Singapore, la Conferinta pentru securitate "Dialogul Shangri-La", relateaza BBC."Vreau ca lucrurile sa fie foarte clare: prezenta militara a SUA in zona Indo-Pacifica va fi mentinuta. Aceasta zona strategica este prioritara pentru noi", a subliniat seful Pentagonului, potrivit CNN, sugerand ca Statele Unite vor mentine prezenta militara si in Coreea de Sud, desi presedintele Donald Trump urmeaza sa aiba o intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pentru imbunatatirea relatiilor."Suntem constienti ca Beijingul se va confrunta cu o serie de provocari si oportunitati in urmatorii ani; noi suntem pregatiti sa sustinem deciziile Chinei daca acestea promoveaza pacea pe termen lung si prosperitatea acestei regiuni dinamice. Cu toate acestea, politicile Chinei in Marea Chinei de Sud intra in contradictie cu deschiderea promovata in strategia SUA, punand sub semnul intrebarii obiectivele ample ale Chinei", a observat seful Pentagonului.China exercita dominatie militara asupra Marii Chinei de Sud, o zona disputata cu Vietnamul, Malaysia, Indonezia, Filipine si Brunei.