SUA au expulzat diplomati chinezi acuzati de spionaj, pentru prima data in ultimii 30 de ani

Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile americane de a fi agent chinez de informatii, a adaugat cotidianul, care citeaza mai multi oficiali americani sub acoperirea anonimatului, evocand primele expulzari de diplomati chinezi pentru spionaj in ultimii peste 30 de ani.Incidentul, pe fondul razboiului comercial si, dincolo de asta, al confruntarii generale dintre primele doua puteri economice ale planetei, a avut loc in septembrie intr-o "instalatie sensibila" in apropiere de Norfolk, Virginia, care adaposteste forte speciale, conform relatarii ziarului american, preluat de AFP.Doi responsabili ai Ambasadei Chinei la Washington, insotiti de sotiile lor, s-au prezentat cu masina la postul de control al bazei, dar, neavand autorizatie, li s-a refuzat accesul de catre agentul de serviciu care le-a cerut sa paraseasca locatia. Insa in loc sa plece, vehiculul a continuat drumul spre baza, scapand de controlul militarilor americani si, in final, a fost oprit de camioane care i-au blocat calea.Motivul acestei tentative de intruziune nu a fost clarificat, insa responsabili americani cred ca diplomatii chinezi voiau sa studieze caracteristicile de securitate ale sitului. Acestia din urma au invocat o eroare, sustinand ca stapanesc prost limba engleza si ca nu au inteles instructiunile, ceea ce nu i-a convins pe interlocutorii lor americani.Expulzarea, care a avut loc "in toamna", potrivit The New York Times, nu a fost facuta publica de cele doua tari, iar Beijingul nu a raspuns prin expulzarea de diplomati americani in acest stadiu.La solicitarea AFP, Departamentul american de Stat nu a raspuns imediat.Statele Unite si China tocmai au incheiat un acord comercial preliminar saptamana aceasta, dupa luni de confruntari in legatura cu taxele vamale.Dar cele doua tari rivale si-au etalat diferendele pe numeroase fronturi, de la spionajul industrial la suprematia militara, trecand prin incalcarea drepturilor omului in cazul musulmanilor uiguri si situatia din Hong Kong.Fara a se sti daca exista o legatura cu incidentul din Virginia, guvernul american a dispus, in octombrie, ca diplomatii chinezi aflati la post in Statele Unite sa anunte Departamentul de Stat inainte de orice contact oficial cu o intreaga serie de interlocutori americani. China a anuntat masuri similare de represalii la inceputul lunii decembrie.