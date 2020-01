Suntem amenintati de un nou virus ucigas? In China a fost depistata o afectiune pulmonara pana acum necunoscuta

SARS

Acest nou tip de afectiune virala respiratorie a fost descoperit in zona metropolitana Wuhan, cu o populatie de aproape 20 de milioane de locuitori, situata in centrul Chinei. Autoritatile chineze au anuntat ca nu ar fi vorba de virusul SARS, care a facut ravagii cu cativa ani in urma. Intre timp numarul inbolnavirilor a crescut la 59, sapte persoane aflandu-se in stare critica.In total, in jur de 120 de oameni se afla sub observatie medicala. Majoritatea persoanelor afectate s-ar fi contaminat cu virusul, inca necunoscut, intr-o piata de peste din oras, in care existau si alte animale. Intre timp aceasta piata a fost inchisa si este dezinfectata.Dupa inmultirea cazurilor de inbolnavire, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu sediul la Geneva, a anuntat ca "monitorizeaza cu atentie situatia, aflandu-se in permanent contact cu autoritatile competente din China".Cat de periculoasa este aceasta penumonie atipica, nu e inca limpede. In Hong Kong au fost luate prime masuri de protectie: pe aeroport au fost instalate aparate de masurare a temperaturii, iar pasagerii sositi din Wuhan sunt controlati cu atentie sporita. 16 persoane din Hong Kong sunt banuite a se fi infectat cu virusul pulmonar necunoscut.Si in Singapore exista un astfel de caz. Potrivit relatarilor de presa, o fetita de trei ani, care s-ar fi aflat in vizita in Wuhan, a fost spitalizata, starea ei fiind apreciata intre timp drept stabila. Fetita nu fusese insa in piata de peste, de unde se pare ca a izbucnit boala. Comisia sanitara din Wuhan, care monitorizeaza situatia la nivel local, a anuntat ca "nu exista dovezi clare" potrivit carora virusul s-ar transmite de la om la om. In plus, nimeni din personalul medical nu s-ar fi contaminat. Expertii au exclus si posibilitatea ca virusul sa fie unul gripal obisnuit, din categoriile de gripa aviara, MERS sau SARS.Stirile parvenite in ultima vreme din Wuhan au amintit de epidemia SARS, declansata in 2002 in provincia Guangdong din sudul Chinei, initial musamalizata de autoritati. Raspandirea Sindromului Acut Respirator Sever (SARS) a fost considerata drept incheiata in vara anului 2003, desi din cand in cand se mai descopera noi infectii. Potrivit OMS, la nivel mondial aproximativ 8000 de oameni au fost infectati cu acest virus si peste 900 au decedat. Virusul s-a rapandit in 30 de tari.Daca boala a fost transmisa omului intr-adevar de la animale precum lilieci sau viveride nu este nici pana astazi foarte limpede. Transmiterea unui virus de la animal la om nu este, insa, ceva neobisnuit, daca ne gandim la boli precum Ebola, MERS sau turbare. Pericolul declansarii unei epidemii in cazul unor astfel de virusi neobisnuiti este mult mai mare decat in cazul celor cu care sutem de multa vreme obisnuiti si pentru care exista pe piata antibiotice eficiente. SARS este fara indoiala una dintre cele mai periculoase boli infectioase din ultimii ani, a carei evolutie este de regula letala.Virusul MERS a fost depistat in 2012 si a fost clasificat, ca si SARS, ca facand parte din categoria coronavirus. Virusul poate fi transmis atat animalelor, cat si omului. La oameni e afectat inainte de toate aparatul respirator. Boala se manifesta in prima faza prin simptome asemanatoare gripei - tuse, febra si dificultati respiratorii. Intr-o a doua faza se ajunge la pneumonie. Evolutia bolii e diferita, dar se poate ajunge si la deces, asa cum s-a intamplat in 2015 in Coreea de Sud si in China. Virusul este rapandit mai ales in Peninsula Araba, de aceea poarta numele de Sindrom respirator din Orientul Mijlociu. Se pare ca animalul gazda-rezervor, de la care a fost transmis omului acest virus, a fost camila. Nici pana astazi nu exista tratament contra acestei afectiuni pulmonare.Responsabil pentru aceasta afectiune gripala este virusul H5N2. Acest virus poate afecta, inainte de toate, pasarile, de aceea si denumirea pe care o poarta, dar poate infecta si diferite mamifere - porcul, dar si omul. Cu gripa aviara se pot contamina cu usurinta pasarile migratoare. Daca boala este transmisa apoi la pasarile domestice, acestea fiind mai putin rezistente, mor. Asa se pot contamina intregi ferme de pasari. Si in Romania au existat cazuri de asa-numita pesta aviara. Este sigur faptul ca virusul nu poate fi transmis de la om la om, ci doar de la animal la om - si aceasta numai printr-un contact direct. Prin consumul de carne de pasare gatita nu poate fi transmis virusul H5N2.Legioneloza, declansata de bacterii de tip Legionella, cunoscuta si sub denumirea de Boala legionarilor, este o forma grava de peumonie. Simptomele caracteristice sunt tuse, frisoane, dureri de cap si febra ridicata. In unele cazuri se produc si stari de confuzie, ajungand pana la delir. O sursa de infectie poate fi instalatia de aer conditionat. Boala se contracteaza prin inhalarea de picaturi de apa microscopica (aerosoli) contaminate cu bacteria Legionella. Aceste bacterii traiesc in apa si se inmultesc la temperaturi cuprinse intre 20 si 50 de grade Celsius. O alta sursa de contaminare sunt si robinetele de apa de la chiuveta sau dus. Boala legionarilor nu se transmite direct de la om la om.Ea a fost descoperita in 1976 in timpul unui congres al asociatiei veteranilor de razboi "Legiunea Americana", desfasurat intr-un hotel din Philadelphia. Mai multi participanti s-au imbolnavit cu acel prilej prezentand simptomele unei pneumonii atipice. Dintre cei 221 de barbati infectati, 34 au decedat. Ulterior s-a constatat ca bacterii de tip Legionella patrunsesera in sistemul de aer conditionat al hotelului, declansand aceste cazuri de penumonii grave. Boala este raspandita la nivel global si este periculoasa mai ales pentru persoanele in varsta si cu un sistem imunitar slab. Tratamentul se face pe baza de antibiotice.