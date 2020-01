Suspiciune de imbolnavire cu virusul din China, in Franta

Ziare.

O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice "informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse", a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie "a reusit sa treaca de controlul de pe aeroport si sa intre pe teritoriul francez", adauga ambasada."In seara de 22 ianuarie, Ambasada a luat contactul cu persoana respectiva, doamna Yan, si i-a cerut sa apeleze un numar de telefon pentru a fi preluata in grija de (serviciile de) urgenta", precizeaza ambasada in acest comunicat.Epidemia coronavirusului, care a fost detectat luna trecuta in China, a afectat pana in prezent 634 de persoane, a anuntat joi televiziunea publica chineza.Totusi, Comisia Europeana a transmis, joi, ca la nivelul Uniunii Europene, nu a fost inregistrat pana acum niciun caz, insa autoritatile europene sunt in alerta si comunica cu oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pentru a vedea ce masuri se impun a fi luate.Miercuri se inregistrau 17 morti din cauza virusului, toti in provincia Hubei, principalul focar al epidemiei.Impotriva acestei epidemii, China a plasat in carantina milioane de locuitori in doua orase mari, inclusiv Wuhan, unde a aparut si de unde a inceput sa se raspandeasca in lume virusul care a mobilizat autoritatile sanitare internationale.Niciun tren si avion nu mai pleaca din Wuhan, un oras cu 11 milioane de locuitori, iar autorstrazile cu plata au fost inchise.Orasul vecin Huanggang, situat la 70 de kilometri est, cu 7,5 milioane de locuitori, este supus unor masuri similare.In apropiere, orasul Ezhou, cu 1,1 milioane de locuitori, si-a inchis gara.