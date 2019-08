Taifunul Lekima face ravagii in China: 28 de morti si peste 1 milion de oameni evacuati (Video)

Ziare.

De asemenea, 1 milion de persoane au fost evacuate, in contextul in care taifunul, numit Lekima, inainteaza spre provincia Zhejiang, iar meteorologii se asteapta ca acesta sa loveasca orasul Shanghai, cu o populatie de peste 20 de milioane de locuitori, relateaza BBC Alunecarea de teren fatala s-a produs in Wenzhou, in apropiere de locul in care a taifunul a atins uscatul cu viteze ale vantului de de 187 km/ora. Aici s-a format un baraj natural care a colectat apa provenita de la ploile torentiale si care a cedat in cele din urma.Echipele de interventie incearca in prezent sa salveze soferii prinsi de inundatii si cauta supravietuitori printre daramaturi. Vanturile puternice au pus la pamant numerosi arbori, in timp ce in jur de 2,7 milioane de locuinte au ramas in bezna.Mai mult de 1.000 de zboruri au fost anulate, iar circulatia trenurilor a fost suspendata in asteptarea furtunii, principalul risc luat in calcul de autoritatile chineze fiind producerea unor inundatii puternice.Autoritatile au evacuat 250.000 de locuitori din Shanghai si alti 800.000 din provincia Zhejiang.Taifunul Lekima este al noualea din acest an, insa este cel mai puternic din ultimii ani, potrivit presei chineze.C.S.