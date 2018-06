Tara care a importat gunoi de zeci de miliarde de dolari - Cum a devenit plasticul folosit un bun de valoare

Ziare.

Din 1992 si pana acum, China a importat 106 milioane de tone de pungi vechi, sticle, ambalaje si alte produse din plastic in valoare de 57,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.Statistica consemneaza anul 1992, deoarece atunci a fost primul an in care China a transmis date cu privire la aceste importuri.Anul trecut cand China a anuntat ca are destul din gunoaiele celorlalti, iar guvernele lumii s-au trezit cu o noua problema.Pana in 2030, aproximativ 111 milioane de tone de plastic folosit au nevoie de un loc pentru a fi ingropate, reciclate - sau nu mai pot fi produse deloc. Aceasta este concluzia unei analize realizate pe baza datelor comerciale de la ONU , de catre cercetatorii de la Universitatea din Georgia Sticlele, pungile, ambalajele tuturor se aduna. Doar in 2017, fabricile lumii au produs peste 8,3 miliarde de tone metrice de plastic nou, se arata in studiu.China importa plastic pentru a-l recicla sau pentru a-l arde in productia de energie.Aproximativ 10% din plasticul produs la nivel global a fost ars. Pana la 10 milioane de tone metrice ajung in oceane in fiecare an. Doar 9% din plasticul produs la nivel global a fost reciclat.In 2016, China a importat doar jumatate din plasticul folosit al lumii, adica 7,4 milioane de tone metrice. Astfel, deseurile plastice totalizeaza peste 14 milioane de tone anual.