Tara in care elevii poarta uniforme cu GPS. Daca se incumeta sa chiuleasca, porneste alarma si parintii afla imediat

Ziare.

com

Potrivit China Daily , uniformele au fost introduse deja in noua scoli din provincia Guizhou si in doua din regiunea autonoma Guangxi Zhuang, aceasta din urma confruntandu-se cu o rata deosebit de ridicata a absenteismului scolar.Reprezentantii companiei care a dezvoltat tehnologia de monitorizare, Guizhou Guanyu Technology, spun ca aceasta se activeaza atunci cand elevii intra in scoala. Uniformele high-tech sunt prevazute si cu camere video, pe are parintii le pot accesa prin intermediul unei aplicatii.Functia de recunoastere faciala are rolul de a-i descuraja pe elevi sa-si schimbe hainele intre ei.Daca vreunul dintre scolari se incumeta totusi sa chiuleasca, sunt notificati imediat atat profesorii, cat si parintii. In cazul in care elevul paraseste incinta scolii fara permisiune, o alarma sonora se declanseaza automat.Elevii au doua uniforme pentru vara si doua pentru iarna, fiecare costand aproximativ 320 de yuani (47 de dolari), pret similar cu cel al uniformelor obisnuite.Nu stim ce zic copiii despre aceasta masura, dar parintii se declara incantati de idee. "Este dificil sa cresti un adolescent, asa ca am nevoie de tot ajutorul pe care il pot primi", a spus unul dintre ei pentru China Daily.Potrivit celor de la Guizhou Guanyu Technology, este acordata o importanta deosebita protejarii vietii private si doar parintii si profesorii au acces la informatiile colectate.Totusi, faptul ca stirea a tot fost circulata in mass-media chineza oficiala ar putea fi intrepretat ca o semnalare a intentiei Partidului Comunist de a normaliza la nivelul opiniei publice ideea de monitorizare a indivizilor, manifestata in China, tot mai aproape de un stat autoritar digital, printr-o multitudine de alte masuri similare: