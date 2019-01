Tara in care femeile de peste 30 de ani primesc zile libere in plus pentru intalniri

Ziare.

Astfel, angajatele care intrunesc criteriul legat de varsta si sunt, desigur, singure isi pot prelungi vacanta de o saptamana acordata cu ocazia Anului Nou Lunar, au anuntat cele doua companii, care isi desfasoara activitatea in domeniul turismului, relateaza The Telegraph In China, a doua mare economie a lumii, femeile in jur de 30 de ani care sunt inca singure sunt considerate "resturi" (shengnu in chineza) . Cu toate acestea, in contextul dezvoltarii clasei de mijloc si a diversificarii economiei, tot mai multe femei aleg sa se concentreze asupra carierei si sa se casatoareasca mai tarziu - sau chiar deloc.Potrivit datelor oficiale, rata nuptialitatii se afla din 2013 pe o panta descendenta in aceasta tara, astfel incat s-a ajuns la un numar aproximativ 200 de milioane de adulti singuri.Aceasta situatie inrautateste perspectivele demografice ale Chinei, unde in 2018 s-au nascut mai putini copii ca oricand de la marea foamete din 1961 , in ciuda abolirii politicii copilului unic in 2015. Specialistii avertizeaza ca scaderea natalitatii, care are ca efecte imbatranirea populatiei si reducerea numarului persoanelor care pot fi incluse in forta de munca, reprezinta un pericol la adresa economiei tarii.Conform unui sondaj recent realizat de LinkedIn China si L'Oreal China, 80% dintre femeile nascute dupa 1995 s-au descris ca fiind "independente economic, capabile si cool", fata de doar 20% care au bifat descrierea "sotie si mama iubitoare".Cei doi angajatori chinezi nu sunt singurii care vor sa ajute cum pot la stimularea natalitatii. Anuntul lor vine dupa ce un liceu din orasul Hangzhou a decis sa le acorde angajatelor singure si stresate doua zile libere in plus pe luna pentru a se relaxa.C.S.