Traficantii s-au folosit de posta americana pentru a transporta droguri in Statele Unite

Raportul senatorilor Rob Portman (republican) si Tom Carper (democrat) arata esecul Serviciului Postal al SUA, al Vamilor si al Protectiei Frontierelor din SUA in a gasi si a opri intrarea drogurilor sintetice in SUA, informeaza CNN Anchetatorii au mai spus ca in timpul investigatiei au reusit sa cumpere online fentanil (un opioid sintetic care este mult mai puternic ca heroina si morfina - n.red.), dar si alte derivate din opiu care provin din China.In raport se mai arata ca derivatele din opiu au fost cumparate de peste 300 de persoane, iar valoarea acestora depaseste 230.000 de dolari. Pe piata neagra, insa, ele valoreaza aproximativ 766 milioane de dolari.Senatorul Carper a descris procesul de cumparare de pe Internet al medicamentelor derivate din opiu ca fiind "incredibil de usor", comerciantii acceptand inclusiv serviciile de transfer bancar, Western Union si PayPal. Carper a mai precizat ca agentiile federale sunt "prost echipate" pentru a face fata numarului din ce in ce mai mare al acestor transporturi ilegale."Acum cunoastem cu adevarat cum traficantii de droguri exploateaza sistemul nostru de corespondenta. Trebuie sa tinem departe aceste droguri sintetice de comunitatile noastre", a declarat senatorul Rob Portman, unul dintre semnatarii raportului.In timpul anchetei au fost arestati 18 distribuitori care faceau parte din retelele care se ocupa cu tranportul drogurilor sintetice din China catre Statele Unite.In perioada 2006-2016, numarul celor care si-au pierdut viata din cauza consumului de droguri sintetice s-a dublat si a atins pragul de 40.000 de decese.C.S.R.