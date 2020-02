Trei jurnalisti de la The Wall Street Journal au fost expulzati din China. Pompeo a reactionat ferm

Ziare.

"Tarile sensibile si responsabile inteleg ca presa libera relateaza fapte si exprima opinii. Raspunsul adecvat este de a prezenta contra argumente, nu de a restrange libertatea de exprimare", a declarat Pompeo intr-un comunicat.Beijingul nu a primit foarte bine un editorial publicat de cotidianul american intitulat: "China este adevaratul om bolnav al Asiei".Guvernul chinez a anuntat miercuri ca retrage acreditarile de presa pentru trei jurnalisti de la The Wall Street Journal (WSJ) din cauza unui titlu aparut in cotidianul american pe care Beijingul l-a considerat drept rasist.Purtatorul de cuvant al minsiterului chinez al Afacerilor Externe, Geng Shuang, a explicat presei ca titlul editorialului publicat pe 3 februrie ("China este cu adevarat omul bolnav al Asiei") era "discriminatoriu" si "senzationalist". El a reprosat WSJ ca nu si-a prezentat scuzele cerute de Beijing.Josh Chin, Chao Deng, ambii cetateni americani si australianul Philip Wen au fost rugati sa paraseasca tara in cinci zile, potrivit WSJ.