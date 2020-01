Ultimul bilant al virusului ucigas din China: cifrele cresc rapid de la o zi la alta

Ziare.

Institutia a adaugat ca, in plus, autoritatile examineaza 1.072 de cazuri suspectate de a face parte din epidemia provenind din orasul Wuhan (centru).Precedentul bilant comunicat joi anuntase 18 morti si peste 600 de cazuri confirmate de contaminare, in majoritate in provincia Hubei, avand orasul Wuhan drept capitala.Noul bilant a fost comunicat la putin timp dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis sa nu declare alerta internationala in fata acestui nou coronavirus.Din cele 830 de cazuri, 177 sunt considerate grave, potrivit Comisiei, in timp ce 34 de pacienti "vindecati" au putut parasi spitalul.In fata crizei, regimul comunist a luat joi decizia nemaiintalnita de a pune in carantina metropola Wuhan si pe cei 11 milioane de locuitori ai acesteia.In alte 9 orase din regiune au fost de asemenea izolate de lume, transporturile dinspre aceste localitati fiind oprite.Spre exemplu, in orasele Chibi, Xiantao, Zhijiang, Qianjiang, Xianning, Huangshi and Enshi nu mai circula autobuzele, iar la Ezhou au fost inchise garile.In orasul Zhijiang, toate locurile publice au fost inchise, cu exceptia spitalelor, supermarketurilor, pietelor agricole, benzinariilor si farmaciilor, potrivit publicatiei Hubei Daily.In total, circa 20 de milioane de persoane sunt blocate in regiune, mai scrie AFP.