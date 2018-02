Un barbat a furat intr-o noapte 800 de metri de asfalt de pe un drum din China

Ziare.

Locuitorii din localitatea Sankeshu din provincia Jiangsu (est) au fost cei care au telefonat la politie pentru a semnala disparitia misterioasa a segmentului de drum, potrivit China News Service.Satenii au banuit initial ca in zona se efectuau lucrari de reabilitare a caii de acces. Insa, politia a descoperit curand un alt scenariu: un barbat inchiriase un buldoexcavator cu care a decupat drumul, apoi a incarcat bucatile de pavaj in camioane si le-a vandut unei companii de materiale de constructii, a indicat China News Service.Barbatul, lipsit de scrupule, a cautat astfel o metoda pentru a face bani. El a vazut in recuperarea si vanzarea asfaltului o buna "oportunitate comerciala", iar amenajarea unui nou drum in apropiere i-a usurat "misiunea"."Nimeni nu trecea pe aici. Deci de ce sa nu recuperez bucatile de beton pentru a face niste bani?", a declarat barbatul, potrivit China News Service.Hotul a strans in total 500 de tone de asfalt pe care le-a vandut cu 5.000 de yuani (640 de euro).Aceasta poveste amuzanta a generat vineri pe retelele de socializare din China zeci de mii de comentarii. "Saracia l-a facut sa devina creativ", a scris pe un ton admirativ un utilizator al platformei de microbloging Weibo. Un alt internaut a fost, insa, mai dur: "Cea mai potrivita sanctiune ar fi aceea de a repara drumul".